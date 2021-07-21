Аким Алматы: Жители Наурызбайского района получат доступ к центральному водоснабжению

Он отметил, что с 2020 года ведутся строительно-монтажные работы по прокладке новых водопроводных и канализационных сетей в 8 микрорайонах - Курамыс, Таужолы, Акжар, Каргалы, Жайлау, Шугыла, Тастыбулак и Таусамалы.

Тысячи жителей Наурызбайского района Алматы получат доступ к центральному водоснабжению и водоотведению, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе прямой линии "Акимат.LIVE" на канале Алматы рассказал аким Бакытжан Сагинтаев.

Это один из самых главных вопросов жителей присоединенных микрорайонов Наурызбайского района.

На сегодняшний день Наурызбайский район, где проживают 156,1 тыс. человек, обеспечен доступом к централизованной городской системе водоснабжения на 51,6% (80,6 тыс. жителей). Еще 24,1% населения района (37,6 тыс. жителей) получают воду из частных скважин и сетей. Привозным водоснабжением охвачены 37,9 тыс. жителей (24,3%). аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Он добавил, что с 2020 года ведутся строительно-монтажные работы по прокладке новых водопроводных и канализационных сетей в 8 микрорайонах - Курамыс, Таужолы, Акжар, Каргалы, Жайлау, Шугыла, Тастыбулак и Таусамалы.

Также идет строительство фильтровальной станции на реке Каргалы. В пяти микрорайонах коммуникации проложены, начато восстановление дорожного полотна, которое затягивается из-за того, что жители не производят врезку от своих домостроений к магистральным канализационным сетям.

В прошлом году в микрорайонах Тастыбулак, Каргалы, Жайлау построено 54 км сетей водоснабжения и 30,5 км водоотведения. К новым сетям подключены 13 тыс. человек. Разработано ТЭО и ПСД на строительство 33 км канализационного западного коллектора. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

По его словам, в этом году запланировано строительство 66,5 км сетей водоснабжения и 45,3 км водоотведения в 5 микрорайонах - Шугыла, Акжар, Курамыс, Таусамалы, Таужолы. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2021 г. За I полугодие 2021 года построено 48,9 км (73%) водопровода и 30,5 км канализационных сетей (67%).

В частности, в мкр. Акжар, где проживает 21 тыс. человек и насчитывается 5,5 тыс. домов, в прошлом году построено 8,5 км сетей водоснабжения, 6,7 км водоотведения. В этом году запланировано строительство 10,5 км сетей водоснабжения и 9 км водоотведения. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Аким отметил, что работы в микрорайоне проходят в сложных условиях, замедляющих скорость прокладки труб. Это и узкие улицы, и большие валуны. Учитывая темпы работ, две магистральные улицы - Даулеткерея и Бекишева - будут завершены в следующем году.

В целом в Наурызбайском районе в текущем году к новым сетям водоснабжения будут подключены 12,2 тыс. человек, проживающих в 3,2 тыс. домах в мкр. Таусамалы. В 2022-2023 гг. к воде подключатся еще 71,6 тыс. жителей (14 070 домов) 6 микрорайонов - Акжар, Курамыс, Шугыла, Тастыбулак, Таужолы. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Также в этом году к новым сетям водоотведения планируется подключить 25,7 тыс. жителей (6 691 дом) 5 микрорайонов - Курамыс, Тастыбулак, Таусамалы, Жайлау. В 2022-2023 гг. к воде подключатся еще 60,3 тыс. жителей (11 389 домов) 4 микрорайонов - Акжар, Курамыс, Шугыла, Таужолы.

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