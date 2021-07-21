30-летие независимости в Кызылординской области отмечают масштабными проектами

Первым из них стал цех по производству пищевой и технической соли АО "Аралтуз" в Аральском районе Кызылординской области. Второй объект, который начнет свою работу в текущем году, - завод по выпуску сухого порошка из верблюжьего молока ТОО "Qazaq Qamel".

В этом году к 30-летию независимости страны в Приаралье запущены два производства, которые придадут импульс развитию экономики региона, сообщает zakon.kz.

Первым из них стал цех по производству пищевой и технической соли АО "Аралтуз" в Аральском районе Кызылординской области. Второй объект, который начнет свою работу в текущем году, - завод по выпуску сухого порошка из верблюжьего молока ТОО "Qazaq Qamel". А также в регионе в текущем году запланировано открытие лагеря на 150 мест для отдыха детей в летний и зимний периоды в Кармакшинском районе и Образовательного центра им. Ш. Есенова на 150 мест в Кызылорде. На пресс-конференции, прошедшей на информационной площадке Региональной службы коммуникаций, руководитель Управления внутренней политики области Мира Казбекова подробно остановилась на предстоящей работе, включенной в годовой план.

Масштабные проекты продолжатся праздничными мероприятиями, посвященными 130-летию заслуженного казахского рисовода, "полевого академика" Ибрая Жахаева и 100-летию певицы Розы Баглановой. Также в этом году планируется проведение республиканского конкурса жыршы-жырау "Жырлансын Тәуелсіздік жырлары", посвященного 150-летию Сыр Сулея Кете Жусупа Ешниязулы, и установка памятника к 445-летию Жалантоса Бахадура в Казалинском районе.

Кроме того, планируется проведение круглого стола "Достижения независимости и противодействие международным ядерным испытаниям" и областной научно-практической конференции "Роль Елбасы в становлении и развитии независимого Казахстана", посвященных 30-летию закрытия Семипалатинской испытательной ядерной площадки.

Руководитель управления отметила, что в целом в регионе празднование 30-летия независимости реализуется по 12 тематическим направлениям. С начала года в области реализовано 4347 мероприятий, в том числе на международном уровне - три, на республиканском - 11. Также в регионе начали работу 11 социальных объектов. В частности, введены в эксплуатацию гражданский центр поддержки неправительственных организаций по принципу "одного окна", теннисный центр в городе Кызылорда, крытый бассейн в поселке Жалагаш, центр "Правительство для бизнеса" и три жилых дома в селе А. Токмагамбетова Сырдарьинского района.

Кроме того, голубым топливом обеспечены поселки Жалагаш, Жосалы, к питьевой воде подключены населенные пункты Аккулак Аральского района, Жанкожа, Майдаколь Казалинского района. При этом особо следует отметить, что в результате проделанной работы все районные центры области получают доступ к голубому топливу. Мира Казбекова

Проект "Марафон добрых дел" также стартовал в рамках празднования независимости страны. С начала года областными волонтерами совместно с фронт-офисом проведено 450 мероприятий с охватом 22 156 человек. 6548 человек получили помощь на сумму 91,7 млн тенге. По словам руководителя фронт-офиса волонтеров Болатбека Айтбенбетова, до конца года планируется организовать 1000 благотворительных мероприятий. С самого начала общенационального проекта в нем активно участвуют представители сферы образования.

Группа волонтеров, состоящая из школьников, протягивает руку помощи детям, обучающимся на дому, с особыми образовательными потребностями.

Перечень праздничных мероприятий, проводимых в рамках 30-летия независимости страны, будет достойно продолжен в течение года и организован на высоком уровне.

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