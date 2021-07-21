Женщину, напавшую на сына Стаса Пьехи, выгнали из дома

СК России уже начал проверку по инциденту, так как у мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. Сейчас он в больнице.

Супруг Ирины, напавшей на сына певца Стаса Пьехи, арбитр Владислав Безбородов впервые прокомментировал случившееся на даче под Петербургом, сообщает zakon.kz.

В беседе с KP.RU он заявил, что выгнал жену из дома, потому что она истеричка.

Она - истеричка. Я ее выгнал. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома - тем более. Владислав Безбородов

Раньше Владислав выходил на поле за ФК "Зенит".

Накануне в семье певца Стаса Пьехи случился скандал. Мальчик подружился со средним сыном Безбородова и пришел к нему на день рождения. На празднике дети поругались, и Петя проткнул карандашом надувной бассейн друга. Ирина вышла из себя и швырнула мальчика так, что тот ударился головой об землю.

Ссорой с мужем для Ирины Безбородовой случившееся не закончится. Следственный комитет России уже начал проверку по этому инциденту, так как у мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, ушиб бедра и грудной клетки с левой стороны. Сейчас он в больнице.

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