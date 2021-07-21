США и Германия договорились по "Северному потоку-2"

Подробности соглашения объявят позднее. Нуланд сообщила о части из них.

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2", передает zakon.kz.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, передает ТАСС.

Она напомнила, что в конце весны Вашингтон ввел санкции против 19 организаций, имеющих отношение к "СП-2", а также против оператора трубопровода и сотрудников этой компании. Действие этих санкций было, однако, приостановлено.

Подробности соглашения объявят позднее. Нуланд сообщила о части из них.

По словам замгоссекретаря, Вашингтон и Берлин будут добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину на 10 лет. Срок имеющегося соглашения истекает в 2024 году.

Нуланд отметила, что в случае попыток России использовать энергетику как оружие Германия обязуется предпринять меры на национальном уровне.

Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку.

При этом, по данным СМИ, администрация президента США призывала Киев "помолчать" и не выражать недовольства из-за сделки с Германией по проекту. Ранее именно американские санкции задерживали запуск "Северного потока-2", который изначально был запланирован на конец 2019 года.

11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство газопровода "Северный поток — 2", скорее всего, будет завершено в августе. Он также отметил, что риски введения новых санкций со стороны США до сих пор сохраняются, а окончательно запустить проект в работу планируется к концу 2021 года.

Сразу после объявления о соглашении стало известно, что США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, визит Зеленского в Вашингтон покажет "несокрушимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".

По словам пресс-секретаря Белого дома, президенты Украины и США обсудят сотрудничество в энергетическом секторе и усилия Киева в борьбе с коррупцией и внедрению реформ, "основанных на общих демократических ценностях".

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