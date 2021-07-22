Головкин вернется на ринг лишь в канун Нового года

Озвучены новые дата и место следующего боя Геннадия Головкина.

Сайт Worldboxingnews.net озвучил позицию казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) по возможному промежуточному поединку перед боем в декабре с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это выглядит маловероятным, если исходить из того, что боксеры должны быть здоровы в декабре, и никто не хочет рисковать рассечением или травмой, — сказал WBS источник, близкий к ситуации.

Таким образом, Головкин, скорее всего, вернется на ринг лишь в канун Нового года ради объединительного боя с Муратой. Напомним, Геннадий является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Риоте принадлежит пояс WBA Super.

Также озвучены новые дата и место следующего боя Геннадия Головкина. Известный американский журналист Дэн Рафаэль поделился свежей информацией о переговорах по бою Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

Изначально планировалось, что объединительный бой Головкин — Мурата состоится 31 декабря в Токио на арене Tokyo Dome, однако этот поединок может быть перенесен на другую дату и в другое место.

Переговоры в процессе, они на стадии обсуждения условий, и между лагерями циркулируют предложения по корректировке. «Скорее всего, бой состоится 28 декабря на Saitama Super Arena в Сайтаме, за пределами Токио, — отмечает источник, близкий к ситуации.

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