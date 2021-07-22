Как вылечить гастрит без лекарств

Нутрициолог также призвала отказаться от курения, алкоголя и от "дурной привычки занимать горизонтальное положение" после приема пищи.

Врачи раскрыли способ вылечить гастрит без лекарств, сообщает zakon.kz.

Своим опытом поделилась нутрициолог Яна Фрай, ее слова передает РИА Новости.

Специалист рассказала, что употребление растительной пищи и сокращение употребления мяса, в котором содержится много насыщенных жиров, помогли ей вылечить гастрит после 30 лет борьбы с хроническим заболеванием.

Фрай напомнила о результатах исследования ВОЗ, которая нашла взаимосвязь между употреблением красного мяса и раком кишечника.

Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи. У нас слишком длинные кишечники и не такая высокая кислотность желудочного сока, как у настоящих хищников. Недопереваренные белки начинают разлагаться путем гниения, выделяют токсины и повреждают стенки ЖКТ, — объяснила врач.

Нутрициолог также призвала отказаться от курения, алкоголя и от "дурной привычки занимать горизонтальное положение" после приема пищи.

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