Удостоверения личности без указания пола разрешили выдавать в Аргентине

Приложение zakon.kz
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Государству не должно быть дела до сексуальной ориентации его граждан или до того, с каким полом они себя идентифицируют, заявил президент.
Жители Аргентины смогут получить удостоверение личности без указания женского или мужского пола, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес. Текст его выступления опубликовала пресс-служба администрации главы государства.
Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он — мужчина или женщина. Государству не должно быть дела до сексуальной ориентации его граждан или до того, с каким полом они себя идентифицируют. Его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли жители налоги и не совершают ли они преступления, — заявил Фернандес.
По его словам, есть "тысячи способов любить и быть любимым".
Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать. Они существовали всегда, просто в другие времена это скрывалось. Не поднимая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми, — отметил президент.
Теперь в графе пола в удостоверении личности жители Аргентины вместо буквы "F" (женский пол) или "M" (мужской пол) смогут выбрать вариант "Х".
Знак "X" в графе "пол" будет иметь следующие значения: небинарный, неопределенный, <...> или другой вариант, с которым может идентифицировать себя человек, который не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной, — следует из указа президента.
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