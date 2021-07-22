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Более 5700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: РБК 22 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 1369,
  • в городе Алматы – 993,
  • в городе Шымкенте – 418,
  • в Акмолинской области – 186,
  • в Актюбинской области – 192,
  • в Алматинской области – 178,
  • в Атырауской области – 386,
  • в ВКО – 107,
  • в Жамбылской области – 97,
  • в ЗКО – 170,
  • в Карагандинской области – 698,
  • в Костанайской области – 149,
  • в Кызылординской области – 139,
  • в Мангистауской области – 207,
  • в Павлодарской области – 197,
  • в СКО – 99,
  • в Туркестанской области – 123.

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 487 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 283,
  • в городе Алматы - 240,
  • в городе Шымкенте - 115,
  • в Акмолинской области - 129,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 81,
  • в Атырауской области - 170,
  • в ВКО - 43,
  • в Жамбылской области - 102,
  • в ЗКО - 222,
  • в Карагандинской области - 575,
  • в Костанайской области - 91,
  • в Кызылординской области – 46,
  • в Мангыстауской области - 150,
  • в Павлодарской области - 160,
  • в СКО - 48,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране выздоровело 439 010 человек от COVID-19.

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