Более 5700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 1369,

в городе Алматы – 993,

в городе Шымкенте – 418,

в Акмолинской области – 186,

в Актюбинской области – 192,

в Алматинской области – 178,

в Атырауской области – 386,

в ВКО – 107,

в Жамбылской области – 97,

в ЗКО – 170,

в Карагандинской области – 698,

в Костанайской области – 149,

в Кызылординской области – 139,

в Мангистауской области – 207,

в Павлодарской области – 197,

в СКО – 99,

в Туркестанской области – 123.

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 487 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 283,

в городе Алматы - 240,

в городе Шымкенте - 115,

в Акмолинской области - 129,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 81,

в Атырауской области - 170,

в ВКО - 43,

в Жамбылской области - 102,

в ЗКО - 222,

в Карагандинской области - 575,

в Костанайской области - 91,

в Кызылординской области – 46,

в Мангыстауской области - 150,

в Павлодарской области - 160,

в СКО - 48,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране выздоровело 439 010 человек от COVID-19.

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