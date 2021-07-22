Более 5700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 1369,
- в городе Алматы – 993,
- в городе Шымкенте – 418,
- в Акмолинской области – 186,
- в Актюбинской области – 192,
- в Алматинской области – 178,
- в Атырауской области – 386,
- в ВКО – 107,
- в Жамбылской области – 97,
- в ЗКО – 170,
- в Карагандинской области – 698,
- в Костанайской области – 149,
- в Кызылординской области – 139,
- в Мангистауской области – 207,
- в Павлодарской области – 197,
- в СКО – 99,
- в Туркестанской области – 123.
Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 487 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 283,
- в городе Алматы - 240,
- в городе Шымкенте - 115,
- в Акмолинской области - 129,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 81,
- в Атырауской области - 170,
- в ВКО - 43,
- в Жамбылской области - 102,
- в ЗКО - 222,
- в Карагандинской области - 575,
- в Костанайской области - 91,
- в Кызылординской области – 46,
- в Мангыстауской области - 150,
- в Павлодарской области - 160,
- в СКО - 48,
- в Туркестанской области - 32.
Всего в стране выздоровело 439 010 человек от COVID-19.
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