С космодрома Байконур запустили ракету "Протон-М"

Ожидается, что 29 июля аппарат прибудет к Международной космической станции.

На космодроме Байконур провели успешный запуск ракеты "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" на борту, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Спустя десять минут после взлета он отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту. Ожидается, что 29 июля аппарат прибудет к Международной космической станции.

17-й модуль МКС должен стать одним из самых больших. Его главное предназначение – расширить пространство для работы космонавтов, научных экспериментов, хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Кроме того, это еще одно стыковочное место для космических кораблей "Союз" и "Прогресс", а также третья каюта для экипажа и второй туалет.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.

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