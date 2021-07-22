Какие методы борьбы с пандемией применяют Вооруженные силы Казахстана

Несмотря на проведенную иммунизацию, мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в рядах армии продолжаются.

Уже второй год угроза коронавирусной инфекции довлеет над всем миром. В Казахстане с самых первых дней к борьбе с COVID-19 были привлечены Вооруженные силы. О том, какую работу проводят военнослужащие по противодействию коронавирусной инфекции, порталу zakon.kz рассказал начальник Управления санитарно-эпидемиологического надзора Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Альбек Манабаев.

- Альбек Нагаметуллиевич, какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах на данный момент? Есть ли случаи заболевания коронавирусом среди военнослужащих, и какой характер они носят?

- В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах республики стабильная. Благодаря вакцинации сформирован коллективный иммунитет. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 99% личного состава, вторым привито 92% военнослужащих и представителей гражданского персонала. Не привиты только имеющие медицинские противопоказания.

Отдельные единичные случаи заболевания в Вооруженных силах встречаются, но они не носят массового характера. Кроме того, несмотря на проведенную иммунизацию, мероприятия по недопущению распространения COVID-19 продолжаются. Воинские части и учреждения укомплектовываются необходимыми средствами защиты: перчатками, масками, антисептиками, помещения регулярно проветриваются, созданы условия для обработки рук и дезинфекции часто используемых поверхностей.

Проводится профилактическая работа по мониторингу состояния здоровья военнослужащих, при выявлении признаков инфицирования и контактных лиц своевременно принимаются карантинные меры.

Что касается военнослужащих срочной службы, то первый ПЦР-анализ они сдают перед проведением медицинской комиссии в местных органах военного управления, второй - уже по прибытии в воинские части. По пути следования к месту воинской службы призывники снабжаются масками, перчатками, санитайзерами. А по прибытии в воинские части помещаются на двухнедельный карантин.

Как показывает опыт, это очень действенные меры, позволяющие исключить возникновение массовых очагов заболевания.

- Известно, что военные медики, как и их гражданские коллеги, с самых первых дней приняли на себя главный удар в борьбе с пандемией. Расскажите подробно, какая работа была проделана в прошлом году и готов ли военно-медицинский персонал снова бороться за жизни пациентов?

- В марте 2020 года, когда в стране был введен режим чрезвычайного положения, к борьбе с коронавирусной инфекцией сразу же привлекли военнослужащих Вооруженных сил. Справедливо будет сказать, что это был не только военно-медицинский персонал. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты дезинфицировали улицы городов и социально значимые объекты, совместно с военной полицией на местах были организованы патрули для контроля соблюдения масочного режима и недопущения массового скопления людей, совместно с подразделениями МВД и санэпидемиологической службой населенных пунктов были организованы санитарные блокпосты.

Четыре военно-лечебных учреждения в городах Нур-Султан, Алматы, Талдыкорган и Ушарал были переоснащены под инфекционные стационары по борьбе с пандемией коронавируса. Они использовались в качестве инфекционных и провизорных стационаров.

Также в Алматинской области в сжатые сроки, буквально за 72 часа, был развернут передвижной госпиталь с палаточным лагерем, передислоцированный из Тараза. Он был рассчитан на 100 койко-мест и оснащен рентгеновским оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами.

Кроме того, сформированы медицинский комплекс в Актобе, два мобильных отделения в военных лазаретах и 23 врачебно-сестринские бригады.

Без привлечения бюджетных средств в городах Нур-Султан и Алматы введены в строй две ПЦР-лаборатории, приобретены две мобильные лаборатории с возможностью проведения ПЦР и ИФА-диагностики. Штат медицинских учреждений дополнен врачами-инфекционистами, эпидемиологами и вирусологами.

На данный момент в случае необходимости в установленном законодательством порядке применения Вооруженных сил можно задействовать для медицинского обеспечения более 2300 военнослужащих, для организации блокпостов и патрулирования - 4500 человек и более тысячи человек - для мероприятий по дезинфекции.Созданы и функционируют четыре инфекционных изолятора в военных лазаретах Талдыкоргана, Аягоза, Семея и Сарыозека.

В интересах гражданского сектора здравоохранения для приема и лечения больных с коронавирусной инфекцией с апреля текущего года были задействованы военные госпитали в городах Алматы и Нур-Султан общей вместимостью 300 койко-мест. Можно сказать, что военно-медицинский персонал Вооруженных сил стоял, стоит и будет стоять на страже жизни и здоровья соотечественников.

- Насколько эффективны меры по противодействию коронавирусной инфекции, обмениваются ли военные медики опытом с зарубежными коллегами?

- Опыт Вооруженных сил Казахстана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции подвергается тщательному анализу. По результатам действий в период чрезвычайного положения был принят ряд решений организационного характера. В частности, создан Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, усилены возможности войск РХБЗ, военной медицины, военно-транспортной авиации. Стали наращиваться возможности компонентов «двойного назначения», которые востребованы не только в военное, но и в мирное время.

Опыт Минобороны в борьбе с пандемией привлекает внимание других государств.

23 июня министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял участие в работе IX Московской конференции по международной безопасности, где выступил с докладом о роли военного ведомства в борьбе с COVID-19. Он поделился казахстанским опытом использования военного компонента в период пандемии. Его высоко оценили руководители оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, ШОС, НАТО, стран Ближнего Востока, Европы и Азии, главы международных организаций, а также представители академических кругов и эксперты неправительственного сектора, принимавшие участие в мероприятии.

А эффективны принимаемые меры или нет, можно судить хотя бы по тому, что за последние полгода в армии не зарегистрировано ни одного массового очага заражения.

- Альбек Нагаметуллиевич, спасибо за беседу.

- Вам спасибо. Берегите себя и будьте здоровы!

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