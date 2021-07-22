Новая школа за 1,5 млрд тенге разваливается в Караганде

Гарантийный срок бесплатного ремонта уже истек.

Новая школа для детей с нарушением зрения в Караганде оказалась опасной для учеников и педагогов, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", по перекрытиям пошла трещина, разрушился защитный слой бетона, даже оголилась арматура.

Стоит отметить, что здание построили всего четыре года назад. Из бюджета потрачено 1,5 миллиарда тенге.

В опасном состоянии находится кровля здания ведущего блока. Там находятся спортзал, классы, спальный корпус. По зданию выявлена большая трещина. Оно несколько покосилось, дало крен, что и представляет угрозу для жизни и здоровья детей и всего персонала. Самое главное - это решение суда, которое запрещает кому-либо появляться на территории здания школы, - отметила Людмила Гавриленко, главный специалист Управления образования области.

Гарантийный срок бесплатного ремонта уже истек. Но строителей привлекут к финансовой ответственности, подчеркнули в Управлении образования. Руководство школы в срочном порядке ищет новое здание для 100 учеников и 113 педагогов. В классы дети вернутся только после капитального ремонта.

Мы вернемся сюда, только когда все будет безопасно. Возмущает такая ситуация. Для таких детей, как наши, надо было строить по совести, а получилось то, что получилось. Сейчас готовится смета для полного восстановления. Сложно сказать, сколько еще понадобится средств. Но мы планируем вернуться в свою школу уже в следующем учебном году, - заявила директор Айман Тлегенова.

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