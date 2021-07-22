Свыше 5 млн человек привито в Казахстане первым компонентом

На 22 июля первым компонентом в Казахстане провакцинировано 5 009 408 человек.

В Министерстве здравоохранения РК предоставили информацию о количестве провакцинированных от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

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Согласно информации, на 22 июля первым компонентом в Казахстане провакцинировано 5 009 408 человек, вторым компонентом - 2 992 214.

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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 22 июля в разрезе регионов

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