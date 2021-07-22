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Димаш Кудайберген вошел в состав жюри "Новой волны"

Фото: muz-tv.ru 22 июля 2021, 09:33

Конкурс пройдет с 19 по 25 августа.

Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021", сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно на странице артиста в Instagram.

Конкурс состоится в Сочи с 19 по 25 августа.

Организаторы отметили, что артист примет участие в четырех концертах.

Участие в концерте 22 августа не случайно, ведь в этом году Димаш войдет в состав жюри конкурса, - говорится в публикации.

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