Димаш Кудайберген вошел в состав жюри "Новой волны"

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Конкурс пройдет с 19 по 25 августа.
Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021", сообщает zakon.kz.
Об этом стало известно на странице артиста в Instagram.
Конкурс состоится в Сочи с 19 по 25 августа.
Организаторы отметили, что артист примет участие в четырех концертах.
Участие в концерте 22 августа не случайно, ведь в этом году Димаш войдет в состав жюри конкурса, - говорится в публикации.
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