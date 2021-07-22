Еще один тренажерный зал открылся в Костанайской области

Площадь зала составляет 200 кв. метров.

В Тобыле с участием акима Костанайского района Жансултана Таукенова прошло торжественное открытие фитнес-клуба с тренажерным залом Sport House.

Sport House - это сеть известных тренажерных залов из Германии. В Тобыле Sport House представлена ИП "Валиев Т.Г.".

Проект реализован согласно государственной поддержке по программе развития и поддержки бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025".

Площадь тренажерного зала составляет 200 кв. метров, залы укомплектованы тренажерами элит-класса производства Австрии и Германии, они отличаются высочайшим качеством.

Для удобства посетителей была облагорожена прилегающая дворовая территория, также установлена детская площадка с оснащением малых форм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!