Какие обращения рассматривает прокуратура

Обновленная инструкция вводится в действие с 30 июля 2021 года.
Генеральный прокурор РК своим приказом от 15 июля 2021 года внес изменения Инструкцию по рассмотрению обращений в органах, ведомствах, учреждениях и организации образования прокуратуры Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Так, в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры рассматриваются:
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется поручение Президента РК
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, поступившие из Администрации Президента РК, по которым требуется предоставление информации о результатах рассмотрения;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль руководством Администрации Президента РК, премьер-министром РК и его заместителями, председателем Конституционного Совета РК, председателями Палат Парламента РК;
- депутатские запросы;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль Генеральным прокурором и его заместителями;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) структурного подразделения Генеральной прокуратуры, первого руководителя прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры либо лица, его замещающего, если лицо, обратившееся в Генеральную прокуратуру, не согласно с принятым решением (ответом) руководства органа прокуратуры;
- ходатайства о принесении кассационного протеста на вступившие в законную силу судебные акты, а также приостановлении исполнения судебного акта;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) за подписью руководителя центрального государственного органа либо его заместителя.
- иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства, входящие в компетенцию структурного подразделения Генпрокуратуры.
Как отмечается, направление обращений, сообщений, предложений, откликов, запросов, перечисленных выше, для рассмотрения прокурорам областей и приравненным к ним прокурорам не допускается.
В прокуратурах областей рассматриваются:
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, поступившие из Администрации Президента РК, от депутатов Палат Парламента РК (кроме депутатского запросов), Канцелярии премьер-министра РК, Конституционного Совета РК и Верховного Суда РК, других административных органов, по которым требуется предоставление информации о результатах рассмотрения;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль Генеральной прокуратурой;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры, районной и приравненной к ней прокуратуры;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) за подписью руководителя административного органа областного значения;
- иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства, входящие в компетенцию прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры.
В районных прокуратурах рассматриваются:
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль прокуратурой области и приравненной к ней прокуратурой;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) за подписью руководителя административного органа районного значения;
- обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, входящие в компетенцию районной и приравненной к ней прокуратуры.
Также органы прокуратуры рассматривают обращения, сообщения, предложения, отклики и запросы субъектов предпринимательства на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа контроля и надзора, к компетенции которого отнесены соответствующие вопросы, либо его должностных лиц.
Обращение, сообщение, предложение, отклик, запрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию органа прокуратуры, в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления в орган прокуратуры, должностному лицу подлежит направлению в соответствующий административный орган, должностному лицу, орган прокуратуры с одновременным уведомлением (извещением) участника административной процедуры, - указывается в инструкции.
Также говорится, что не допускается разъяснение компетенции уполномоченных субъектов без своевременного направления обращения, сообщения, предложения, отклика, запроса в соответствующий административный орган.
Жалобы и ходатайства о принесении протеста на судебные акты по уголовным делам, в том числе по вопросам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, по гражданским делам и делам об административных правонарушениях рассматриваются в порядке и пределах полномочий органов прокуратуры, предусмотренных соответственно УПК, ГПК, КоАП и АППК, - говорится в документе.
Более подробно посмотреть порядок рассмотрения обращений и жалоб можно здесь.
Приказ вводится в действие с 30 июля 2021 года.
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