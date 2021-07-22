Какие обращения рассматривает прокуратура

Обновленная инструкция вводится в действие с 30 июля 2021 года.

Генеральный прокурор РК своим приказом от 15 июля 2021 года внес изменения Инструкцию по рассмотрению обращений в органах, ведомствах, учреждениях и организации образования прокуратуры Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Так, в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры рассматриваются:

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется поручение Президента РК

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, поступившие из Администрации Президента РК, по которым требуется предоставление информации о результатах рассмотрения;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль руководством Администрации Президента РК, премьер-министром РК и его заместителями, председателем Конституционного Совета РК, председателями Палат Парламента РК;

депутатские запросы;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль Генеральным прокурором и его заместителями;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) структурного подразделения Генеральной прокуратуры, первого руководителя прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры либо лица, его замещающего, если лицо, обратившееся в Генеральную прокуратуру, не согласно с принятым решением (ответом) руководства органа прокуратуры;

ходатайства о принесении кассационного протеста на вступившие в законную силу судебные акты, а также приостановлении исполнения судебного акта;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) за подписью руководителя центрального государственного органа либо его заместителя.

иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства, входящие в компетенцию структурного подразделения Генпрокуратуры.

Как отмечается, направление обращений, сообщений, предложений, откликов, запросов, перечисленных выше, для рассмотрения прокурорам областей и приравненным к ним прокурорам не допускается.

В прокуратурах областей рассматриваются:

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, поступившие из Администрации Президента РК, от депутатов Палат Парламента РК (кроме депутатского запросов), Канцелярии премьер-министра РК, Конституционного Совета РК и Верховного Суда РК, других административных органов, по которым требуется предоставление информации о результатах рассмотрения;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль Генеральной прокуратурой;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры, районной и приравненной к ней прокуратуры;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) за подписью руководителя административного органа областного значения;

иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства, входящие в компетенцию прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры.

В районных прокуратурах рассматриваются:

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль прокуратурой области и приравненной к ней прокуратурой;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) за подписью руководителя административного органа районного значения;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, входящие в компетенцию районной и приравненной к ней прокуратуры.

Также органы прокуратуры рассматривают обращения, сообщения, предложения, отклики и запросы субъектов предпринимательства на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа контроля и надзора, к компетенции которого отнесены соответствующие вопросы, либо его должностных лиц.

Обращение, сообщение, предложение, отклик, запрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию органа прокуратуры, в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления в орган прокуратуры, должностному лицу подлежит направлению в соответствующий административный орган, должностному лицу, орган прокуратуры с одновременным уведомлением (извещением) участника административной процедуры, - указывается в инструкции.

Также говорится, что не допускается разъяснение компетенции уполномоченных субъектов без своевременного направления обращения, сообщения, предложения, отклика, запроса в соответствующий административный орган.

Жалобы и ходатайства о принесении протеста на судебные акты по уголовным делам, в том числе по вопросам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, по гражданским делам и делам об административных правонарушениях рассматриваются в порядке и пределах полномочий органов прокуратуры, предусмотренных соответственно УПК, ГПК, КоАП и АППК, - говорится в документе.

Более подробно посмотреть порядок рассмотрения обращений и жалоб можно здесь.

Приказ вводится в действие с 30 июля 2021 года.

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