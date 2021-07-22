Обожгли лицо вилкой: появились новые подробности издевательств в Туркестанской области

Данный факт взят под личный контроль начальника ДП области.

Золовка рассказала, почему прижгла раскаленной вилкой лицо невестке в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Кроме того, женщина попросила прощения.

О вопиющем случае стало известно из социальных сетей.

Женщина - сирота с задержкой развития. Муж тоже инвалид. Все документы хранятся у золовки, которая постоянно бьет и издевается над ней, - отмечалось в публикации.

Как отмечает "Первый канал Евразия", она сделала это со зла.

Я была на нее зла. Мама сказала ей вымыть газовую плиту, а она не послушала. Как это произошло - не знаю. Прошу прощения у всех казахстанцев, - заявила женщина.

В полиции области уточнили, что никто с заявлением не обращался.

Полицейские Туркестанской области проводят необходимые мероприятия. На сегодняшний день в Отырарский РОП по данному факту никто с заявлением не обращался. Тем не менее, данный факт взят под личный контроль начальника ДП области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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