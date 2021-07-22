Байбек встретился с семьей погибшего полицейского Аяна Галиева

Полицейский погиб в 2016 году.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек провел прием граждан в Алматы, где встретился с семьей погибшего в 2016 году во время теракта в южной столице полицейского Аяна Галиева, а также с многодетной матерью, воспитывающей 10-х детей, сообщает zakon.kz.

5 лет назад семья алматинского полицейского Аяна Галиева осталась без кормильца. Мужчина погиб от рук террориста. Супруге и двоим детям погибшего от имени Первого Президента Нурсултана Назарбаева тогда вручил ключи от квартиры будучи акимом города Бауыржан Байбек. Новоселам также помогли с обустройством новой жилплощади. С тех пор каждый день чувствуется поддержка не только государства, но и всех казахстанцев, - отметила вдова полицейского Анар Асанова во время встречи с первым зампредом партии.

Когда произошла эта трагедия, я очень переживала за детей, за их будущее. Поскольку не стало нашего кормильца. Но потом я поняла, что мы не одни. Колоссальную поддержку и помощь нам оказывает государство, Елбасы. Я очень благодарна за подаренную нам квартиру и за внимание, которым нас окружили. Супруг мой ушел, но он все еще помогает нам в лице нашего государства, - поделилась Анар Асанова.

Встретился Байбек и с многодетной матерью Айнур Аргынбековой. После ухода супруга женщина осталась одна с десятью детьми. Из-за нехватки финансов семья едва сводила концы с концами. Рисковала остаться без крыши над головой. На помощь тогда также пришло государство. При поддержке меценатов женщина получила трехкомнатную квартиру в Алматы и шанс на новую жизнь.

4 года назад мы получили ключи от квартиры от имени Елбасы из рук Бауыржана Кыдыргалиевича. Сегодня он вновь пригласил нас встретиться, узнать, как у нас дела, поинтересовался нашими условиями. Спасибо за такую заботу. Не знаю, что бы я делала, если бы не помощь государства, - сказала Айнур Аргынбекова.

В свою очередь, первый заместитель председателя Nur Otan Байбек в ходе приема отметил, что сегодня по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Токаева оказывается большое внимание как социально-уязвимым гражданам, так и многодетным семьям. Активно реализуется программа "Бақытты отбасы".

Не остаются в стороне в этом вопросе и члены партии Nur Otan. Только с начала года в общественных приемных партии проведено более 14 тысяч приемов, принято 74 тысячи казахстанцев. По 96% обращениям были достигнуты положительные решения, оказана консультативная, правовая и иная помощь. Остальные 4% находятся на исполнении. В целом, за последние 2 года партийцы приняли свыше полумиллиона обращений. 74% из них поступили через Интернет, - уточнил он.

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