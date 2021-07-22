Нур-Султан находится на пике заболеваемости коронавирусом

В день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время столица находится на пике заболеваемости коронавирусом среди населения. На утро 22 июля в инфекционных стационарах получают лечение 2 556 пациентов. Из них с подтвержденным коронавирусом - 2270 человек, с пневмонией - 286. Загруженность составляет 72%, - сообщил Муратов на брифинге в акимате.

По его словам, всего развернуто 3562 койки в 16 стационарах. Но в связи с ростом заболевания приходится перепрофилировать городские больницы и приостанавливать работу дневного стационара с плановой госпитализацией.

Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать все имеющиеся ресурсы. В день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки госпитализированы 333 человека, - добавил он.

Из развернутых инфекционных коек свободными остаются только 1006, в том числе 62 реанимационных.

Всего в отделении реанимации находятся 230 пациентов, с коронавирусом - 203. Из них в крайней степени тяжести - 70 человек, на ИВЛ - 47 пациентов, - уточнил глава общественного здравоохранения столицы.

Из-за того, что многие занимаются самолечением, больных с тяжелой формой заболевания все больше.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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