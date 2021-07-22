Во сколько обойдется лечение больного COVID-19 в стационаре и другие услуги

Так, один выезд мобильной бригады ПМСП обойдется казне в 5 733,37 тенге.

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения и дополнения в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает zakon.kz.

Так стоимость приема на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) установлена:

Терапевта или педиатра - 1 405,40 тенге;

Врача общей практики - 1 655,25 тенге.

При консультативном приеме стоимость составит:

Терапевта или педиатра - 1 913,40 тенге

Хирурга - 1 690,36 тенге

Акушера-гинеколога - 1 924,27 тенге

Кардиолога - 1 803,10 тенге

Инфекциониста - 2 021,82 тенге

Нейрохирурга - 1 567,03 тенге.

Также установлены тарифы на лабораторные исследования по коронавирусу, выезд бригады скорой помощи и лечение в стационаре.

Так, тариф за диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции установлен в размере 4 931,56 тенге.

Определение антител класса IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови ИФА-методом стоит 4 154,01 тенге, определение антител класса IgG/IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) экспресс-методом - 869,73 тенге.

Определение антигена к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) экспресс-методом составит 2 030,77 тенге.

Один день изоляции в карантинном стационаре при подозрении на COVID-19 обойдется в 14 016,75 тенге.

Тариф на дополнительные расходы при лечении сопутствующей коронавирусной инфекции CОVID-19 тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести при основных заболеваниях неинфекционного профиля определен в 422 786,19 тенге.

Лечение CОVID-19 среднетяжелой степени тяжести обойдется в 73 350,75 тенге.

Один выезд мобильной бригады ПМСП обойдется казне в 5 733,37 тенге.

При этом отмечается, что тарифы на лечение и выезд бригад ПМСП может меняться в зависимости от коэффициентов работы в сельской местности и экологических коэффциентов.

Кроме того, утверждаются тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования по ряду томографических услуг.

В частности: на эмиссионную компьютерную томографию, совмещенную с компьютерной томографией перфузии миокарда установлен тариф в 133 372,80 тенге;

однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией щитовидной железы будет стоить 21 091,77 тенге;

однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией костно-суставной системы - 32 321,50 тенге.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией нейроэндокринных образований - 424 457,55 тенге.

Посмотреть все тарифы на медуслуги в рамках ГОМП и ОСМС можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 4 августа.

Как отмечается, введенные изменения и дополнения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

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