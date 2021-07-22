Очередной шпагат Волочковой восхитил ее фанатов

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Анастасия Волочкова не впервые демонстрирует свою великолепную растяжку.
Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео, на котором она демонстрирует свою растяжку, сообщает zakon.kz.
Роликом она поделилась на своей странице в Instagram.
Я здесь. Стройная? - обратилась балерина к своим подписчикам.
В ответ фолловеры Волочковой осыпали ее комплиментами.
"Очень красивый купальник, а Настя просто супер"
"Красотка"
"Ноги обалденные"
"Умница! Трудоголик, супер топчик, в ее годы она богиня!"
"Вот это растяжка!"
"Браво!"
"Красиво"
"Да, такого можно достичь только упорным трудом! Конечно, стройная, успешная, красивая"
"Это видео войдет в историю"
"Великолепная", - написали они.
Отметим, что Анастасия Волочкова может похвастаться своими длинными и стройными ногами. Она не впервые демонстрирует свою великолепную растяжку.
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