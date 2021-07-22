В Нидерландах застрелили известного журналиста - страна оплакивает его смерть

Питер Де Вриз стал всемирно известен после публикации о похищении главы пивоваренной компании Heineken.

В середине июля в центре Амстердама стреляли в нидерландского журналиста-расследователя Питера Де Вриза. Он стал всемирно известным после публикации о похищении главы пивоваренной компании Heineken. Спустя девять дней после нападения журналист скончался. Полиция выясняет не причастен ли к убийству один из известных криминальных авторитетов страны. Нидерландцы шокированы происшествием. Попрощаться с "борцом за справедливость" пришли тысячи людей, передает zakon.kz.

6 июля в центре Амстердама был застрелен известный в Нидерландах журналист-расследователь Питер Де Врис.

В тот день он выступал на телевидении в качестве гостя. Выйдя из студии, он направился к своему автомобилю и тут в него выстрелили пять раз. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

Король Виллем-Александр охарактеризовал произошедшее как "атаку на основы государства". Отметим, что королевская семья редко комментирует подобные происшествия. Министр юстиции Ферд Грапперхаус назвал его "необычайным журналистом" и "достойным восхищения борцом с несправедливостью".

Врачи боролись за жизнь журналиста девять дней, но спасти не смогли: фатальным оказался выстрел в голову. 64-летний Питер Де Вриз скончался 15 июля.

Питер боролся до конца, но не смог выиграть битву. Он следовал своему убеждению: нельзя быть свободным, стоя на коленях. Мы невероятно им гордимся и в то же время мы безутешны, - приводит заявление семьи журналиста EuroNews.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в своем Twitter, что Питер де Врис был предан своему делу и никого и ничего не боялся. По его словам, журналист всегда искал правду и отстаивал справедливость.

И тем более драматично, что он сам стал жертвой большой несправедливости, - отметил политик.

Премьер добавил, что власти сделают все возможное, чтобы бороться с преступностью всеми способами. Этот подлый поступок не должен оставаться безнаказанным, написал глава правительства.

Премьер-министр сдержал свое слово. Личности подозреваемых установили спустя пару часов после нападения. Их арестовали. Это 21-летний голландец и 35 летний гражданин Польши. Отмечается, что тот, кто помоложе и подозревается в стрельбе в журналиста. Ранее он провел 10 месяцев в колонии для несовершеннолетних.

По данным "Netherland News Live", полиция выясняет, имеет ли отношение к нападению один из самых известных людей в криминальном мире Нидерландов Ридуан Таги. Сейчас он находится в тюрьме по другому делу.

BBC пишет, что Питер Де Врис был самым известным нидерландским журналистом, который писал на криминальные темы. Именно он освещал обстоятельства похищения владельца пивоваренной компании Heineken Фредди Хайнекена в 1983 году, и написал об этом книгу. Благодаря этим публикациям он стал мировой знаменитостью. Позже роман был экранизирован в фильме "Похищение Фредди Хайнекена" с Энтони Хопкинсом в главной роли. В 2013 году один из участников этого похищения Виллем Холлеедер был осужден за то, что угрожал Де Врису.

Журналист часто выступал на телевидении и становился автором громких расследований. Полиция ранее предоставляла Питеру Де Врису охрану, поскольку ему угрожали из-за участия в делах против известных нидерландских преступников. В 2019 году правоохранительные органы сообщили, что Де Врис включен в число людей, убийство которых планирует один из наиболее известных в Нидерландах преступников.

Еще Питер Де Врис известен тем, что выступал за восстановление репутации незаконно осужденных людей. Также он вел кампанию за раскрытие дел, в которых следствие уперлось в тупик. К слову, за неделю до своего покушения Питер Де Врис объявил сбор миллиона евро на раскрытие убийства, расследование которого зашло в тупик.

Фото: "Dutchnews"

Панихида прошла накануне. Гроб с телом журналиста был выставлен в театре Карре, на фасаде которого был вывешен большой портрет убитого с подписью "Нельзя быть свободным, стоя на коленях".

Фото: BBC

Тысячи людей пришли попрощаться со знаменитым соотечественником. Они выстроились в огромную очередь перед театром. "Dutchnews" пишет, что к 11 утра очередь растянулась более чем на полкилометра, некоторые из людей плакали.

Сегодня, 22 июля, пройдут похороны Питера Де Вриза. Близкие журналиста сообщили, что на них будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!