На 113 млн тенге обменяли казахстанцы старых банкнот

Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы.

Национальный банк Казахстана напомнил, что с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных в 2006 году и после. Всего за это время казахстанцы обменяли 43 385 банкнот на общую сумму более 113 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (19,4%), Нур-Султана (11,7%), Карагандинской области (7,2%). Основная доля принятых к обмену купюр - это банкноты номиналом 500 тенге (43,7%). Нацбанк

Как отметили в финрегуляторе, вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах НБК.

В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Банкноты как старого, так и нового образцов будут являться законным платежным средством, и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года, - отметили в НБ.

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение трех лет ее можно обменять как в филиалах НБК, так и в отделениях БВУ и офисах АО «Казпочта». По истечении трех лет вышедшие из обращения банкноты можно будет обменять бессрочно в филиалах НБК.

Адреса и контакты территориальных филиалов доступны на сайте Нацбанка.

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