COVID-19 в Алматы - количество больных в реанимации выросло в три раза

Городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает алматинцев строго соблюдать меры защиты.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел рабочее совещание Городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на котором поручил развернуть дополнительные резервные койко-места на фоне роста заражений КВИ, сообщает zakon.kz.

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На сегодня в Алматы всего зарегистрировано свыше 86 тыс. случаев заражения КВИ, в том числе за последние сутки - 993. При этом ежесуточно госпитализируется свыше 400 пациентов, что в два раза превышает количество выписываемых. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 3099 пациентов, в отделении реанимации и интенсивной терапии - 228. пресс-служба акимата Алматы

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Замакима акцентировал внимание, что с начала июля количество больных в реанимации выросло в три раза, динамика пациентов на домашнем карантине (5821 пациент) показывает шестикратный рост за последний месяц. Загруженность коечного фонда всех инфекционных стационаров составляет более 50%. В этой связи с учетом разработанных вероятных прогнозных ситуаций на август-сентябрь и базовых сценариев управления уровнем и темпом заболевания в городе было поручено рассчитать потребности в резервных инфекционных койках (к имеющимся 6090 койкам) и начать подготовку к их вводу в действие.

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Вместе с тем даны поручения по обеспеченности кадрового резерва и подготовке для ковидной терапии, а также по борьбе и недопущению подделки паспортов вакцинации.

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Городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает алматинцев строго соблюдать меры защиты - масочный режим, социальную дистанцию, не посещать места скопления людей, а также не откладывать вопрос вакцинации, т.к. это единственный способ защиты от инфекции.

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