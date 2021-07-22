В ЗКО арестованы "герои" пляжной вечеринки

Мужчина с девушкой танцевали в обнаженном виде.

Участники пляжной вечеринки арестованы в ЗКО, сообщает zakon.kz.

18 июля мужчина с девушкой нарушили общественный порядок, отдыхая на пляже в пригороде Уральска.

При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, выражал неуважение к окружающим, игнорируя сложившиеся в обществе правила поведения, нарушил общественный порядок и участвовал в танцах в обнаженном виде при скоплении большого количества людей, - рассказали в областном суде.

Так, мужчина признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и ему назначено наказание в виде административного арест сроком на 10 суток.

Девушка же проведет под арестом пять суток. Постановления суда не вступили в законную силу, - говорится в сообщении "Мой город".

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