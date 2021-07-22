Стали известны соперники казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио

Наши спортсмены физически готовы - главный тренер мужской сборной по дзюдо.

Определились соперники казахстанской сборной по дзюдо на Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент zakon.kz.

Так, в весовой категории до 60 кг будет бороться Ельдос Сметов. Его соперником станет победитель пары спортсменов из Турции и Бутана.

Защищать честь Казахстана в весовой категории 66 кг будет Ерлан Серикжанов. Его соперником будет азербайджанский спортсмен.

В весе до 73 кг выступит Жансай Смагулов с борцом из Армении. Дидар Хамза, выступающий в весовой категории до 81 кг, будет бороться с представителем сборной Монголии. И в весовой категории до 90 кг Ислам Бозбаев встретиться в поединке с бразильским борцом.

Во всех весовых категориях турнирная сетка сложновата, потому что на Олимпийские игры приехали подготовленные спортсмены. Все хотят завоевать на Олимпиаде места, возобновить свою историю. Но мы были готовы, не в первый раз спортсмены друг с другом борются. Я думаю, что наши спортсмены физически готовы и достойно выступят на Олимпиаде, - отметил главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Галымжан Жылгельдиев.

Напомним, Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля. Казахстанские спортсмены завоевали 96 лицензий по 27 видам спорта.

Ранее стало известно, что форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде. К слову, право выбора дизайна, тканей и элементов одежды на эти Игры было предоставлено спортсменам.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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