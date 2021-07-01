Бахытбек Байсеитов и «Банк ЦентрКредит»: как прийти через трудности к успеху

Бахытбек Байсеитов известен многими проектами, но, пожалуй, наиболее ярким можно назвать «Банк ЦентрКредит», который бизнесмен открыл на заре своей карьеры банкира. Тогда организация носила другое название, но уже в то время имела серьезные масштабы.

Бахытбек Байсеитов, окончив Институт народного хозяйства в Москве, начал свою карьеру в Алма-Атинской областной конторе Госбанка в 1979 году, будучи экономистом. Пройдя путь от рядового сотрудника до начальника управления Казахского республиканского филиала Жилсоцбанка СССР, в 1988 году Байсеитов создал в 1988 году Алма-Атинский центральный кооперативный банк, председателем правления которого и стал. Произошло это, когда стали появляться банки первом и второго уровня – не коммерческие, но специализированные государственные банки.

За лицензией банкиру пришлось ехать в Москву, а Алма-Атинский центральный кооперативный банк стал четвертым во всем СССР. Впоследствии банк был переименован в «Центрбанк», а затем – в «Банк ЦентрКредит», и, пожалуй, это единственный сохранившийся банк из первых, открытых в стране.

Байсеитов активно развивал банк – открывались новые филиалы в городах Казахстана, были филиалы и в России – Москве и Санкт-Петербурге. Новые отделения продолжают открываться по нашей стране и по сей день, расширяя свою сеть для обслуживания клиентов.

Можно полагать, насколько нелегко было в становлении банка в сложные годы после распада Советского Союза, когда население не доверяло банкам и не стремилось хранить там деньги. Прошло десятилетие, прежде чем люди поверили и стали открывать депозиты.

Кроме того, банк первым стал кредитовать кооперативы, продолжая эту деятельность и сейчас – «ЦентрКредит» особое внимание уделяет кредитованию малого и среднего бизнеса страны.

За время работы банка Бахытбек Байсеитов провернул несколько удачных сделок, прекрасным примером его предпринимательских качеств можно назвать продажу банка, а затем его выкуп на выгодных условиях.

В 2008 году «ЦентрКредит» был продан корейским акционерам - Kookmin Bank, которые заплатили порядка 700 млн долларов за 40% акций. Однако меньше, чем через 10 лет, Бахытбек Байсеитов смог выкупить акции своего детища обратно. В дальнейшем планировалось слияние «Цеснабанка» и «Банка ЦентрКредит», но обстоятельства изменили планы руководителей, и объединения так и не произошло. В результате предприниматель вернул управление банком и сегодня владеет 41,58% акций «Банка ЦентрКредит».

Между тем, он продолжает заниматься предпринимательской деятельностью в других направлениях, работая в нефтяной сфере и в сфере инвестиций. Байсеитов владеет также акциями нефтяной компании Caspian Services Inc, «АИФРИ Orient Investments» и «Аифри Green Invest».

За годы своей деятельности Бахытбек Байсеитов являлся членом президиума Ассоциации коммерческих банков СССР, президентом Конгресса предпринимателей Казахстана, президентом ассоциации банков Казахстана. Также он входил в Совет предпринимателей при Президенте страны.

На сегодня предприниматель и банкир входит в список пятидесяти богатейших людей страны, владея состоянием в 270 млн долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!