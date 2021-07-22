Два самолета столкнулись в аэропорту Дубая

Никто не пострадал, но пассажирам пришлось вылететь позднее другими рейсами.

На рулежной дорожке аэропорта Дубая столкнулись два самолета - воздушные судна эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai и национального авиаперевозчика королевства Бахрейн Gulf Air, передает zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службах авиакомпаний, инцидент произошел рано утром 22 июля. Никто не пострадал, но пассажирам пришлось вылететь позднее другими рейсами.

Рейс Flydubai из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт Бишкека вернулся на стоянку 22 июля из-за небольшого инцидента с участием одного из наших самолетов Boeing 737-800 нового поколения и другого самолета на рулежной дорожке. Пассажиры вылетели более поздним рейсом. Flydubai вместе с властями будет расследовать инцидент. официальный представитель авиакомпании Flydubai

В свою очередь авиакомпания Gulf Air подтвердила, что "в международном аэропорту Дубая один из ее самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!