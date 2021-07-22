Важная функция исчезла из Windows 11

О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.

Из очередной версии операционной системы - Windows 11 - исчезла важная функция, передает zakon.kz.

О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.

По данным РИА Новости, к спорному решению о невозможности использования панели задач нигде, кроме как внизу экрана, прибавилось и удаление популярной функции.

В Windows 11 нельзя перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Кроме того, операционная система потеряла возможность перемещения файла через ярлык приложения, которая в Windows 10 позволяет быстро открывать нужный объект.

Отмечается, что такие нововведения не понравились пользователям предварительной версии новой ОС.

Как подтвердили в Microsoft, функции отключены, но пообещали прислушаться ко мнению комьюнити.

Windows 11 представлена в июне 2021 года, получив заметные изменения в интерфейсе. Ожидается, что распространения новой операционной системы начнется уже осенью.

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