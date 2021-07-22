Водитель BMW спровоцировал массовое ДТП в Нур-Султане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Пострадавших нет.
В Нур-Султане в результате ДТП перевернулась Toyota, сообщает zakon.kz.
Авария произошла 20 июля в обед по проспекту Улы Дала.
Как отметили в ДП столицы, 31-летний водитель BMW столкнулся с Lexus.
По инерции автомобиль марки BMW ударил Toyota RAV 4, которую от столкновения опрокинуло на левый бок. В результате ДТП пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы, в отношении водителя BMW возбуждено административное производство по статье 610 ч. 1 КРКобАП.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!