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В какие страны могут летать казахстанцы

Фото: pixabay.com 22 июля 2021, 15:29

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю.

В какие страны можно летать из Казахстана. Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю. пресс-служба КГА МИИР РК

Список стран, куда можно летать из Казахстана
  1. Турция - 52 рейса в неделю;
  2. ОАЭ - 31 рейс в неделю;
  3. Узбекистан - 32 рейса в неделю;
  4. Россия - 10 рейсов в неделю;
  5. Грузия - 12 рейсов в неделю;
  6. Кыргызстан - девять рейсов в неделю;
  7. Беларусь - восемь рейсов в неделю;
  8. Украина - пять рейсов в неделю;
  9. Германия - девять рейсов в неделю;
  10. Таджикистан - два рейса в неделю;
  11. Южная Корея - два рейса в неделю;
  12. Египет - два чартерных рейса в неделю;
  13. Нидерланды - один рейс в неделю;
  14. Черногория - семь рейсов в неделю;
  15. Польша - один рейс в неделю;
  16. Армения - один рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. пресс-служба КГА МИИР РК

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