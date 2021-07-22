В какие страны могут летать казахстанцы

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю.

В какие страны можно летать из Казахстана. Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю. пресс-служба КГА МИИР РК

Турция - 52 рейса в неделю; ОАЭ - 31 рейс в неделю; Узбекистан - 32 рейса в неделю; Россия - 10 рейсов в неделю; Грузия - 12 рейсов в неделю; Кыргызстан - девять рейсов в неделю; Беларусь - восемь рейсов в неделю; Украина - пять рейсов в неделю; Германия - девять рейсов в неделю; Таджикистан - два рейса в неделю; Южная Корея - два рейса в неделю; Египет - два чартерных рейса в неделю; Нидерланды - один рейс в неделю; Черногория - семь рейсов в неделю; Польша - один рейс в неделю; Армения - один рейс в неделю.

Список стран, куда можно летать из Казахстана

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. пресс-служба КГА МИИР РК

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