В какие страны могут летать казахстанцы

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Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю.
В какие страны можно летать из Казахстана. Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.
Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю. пресс-служба КГА МИИР РКСписок стран, куда можно летать из Казахстана
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. пресс-служба КГА МИИР РК
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