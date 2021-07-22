Самые известные суеверия и откуда они появились

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Десять популярных суеверий и их происхождение.
Стоит ли верить в плохие приметы? Для этого нужно знать об их происхождении.Пятница 13‑е
Ужас дня - пятницы 13‑го - будоражит много поколений. Считается, эта дата появилась из вольной трактовки Ветхого завета. Эксперты предполагают, что в этот день Каин убил своего брата Авеля. Легенда со временем обросла большим количеством домыслов, а цифра "13" превратилась в "черный" знак, несущий несчастье.Запрещается что-то передавать через порог
В древние времена прах усопших хранился под порогом дома, который нельзя было беспокоить, передавая что-то через порог, что было крайне опасным. Отсюда и мнение, что сидеть на пороге ни в коем случае нельзя. Считается, что это граница между двумя мирами - миром живых и миром мертвых, или безопасным домом и враждебным миром.Черный кот перебежал дорогу — к несчастью
В ночи черный кот невидим в темноте. Перебегая дорогу всаднику под покровом ночи, пугаясь, лошадь взбрыкивала, роняя всадника. Отсюда появилось мнение обвинять черных котов "в нечисти" и связи с нечистой силой.Дарить часы - к разлуке
Даже в наше время дарить часы опасаются, считая нехорошим знаком. Поверье пришло из Китая, где получить в подарок часы считается приближением чьих-либо похорон.Нельзя отмечать сорокалетие
Число сорок - сакральное во многих культурах. Именно поэтому стараются избегать эту цифру. Например, в Библии упоминается: сорок дней Иисус провел в пустыне после крещения, сорок лет Моисей водил евреев по пустыне, сорок дней продолжался Великий Потоп.
Славяне тоже трепетно относились к числу сорок, полагая, что на нем основывалась система счисления. Многие обряды относились к числу 40, связанные и с рождением человека, и с его смертью. Так, ребенка не показывали чужим людям в течение этого срока после появления на свет. А также усопшего на сороковой день поминали в последний раз, веря, что душа в этот день прощается с земным миром. Помимо этого, на заре христианства в Киевской Руси был интересный обычай проверки тела умершего именно на сороковой день. Если человек жил праведной жизнью, его тело проявляло признаки нетленности, в итоге его могли канонизировать."Присесть на дорожку" - как верный знак перед выходом из дома
Примета появилась на стародавней вере людей в добрых и злых духов, управляющих миром. Домашние духи могли мешать путешественнику в дороге, возвращая обратно, не отпуская его. Как считали в древности, духов можно обмануть, дав хорошую дорогу выходящему из дома. Человеку нужно было просто присесть перед выходом из дома, тем самым обмануть духов, которые подумают, будто никто никуда уже не идет.Есть с ножа не хорошо
Так как нож является не только орудием труда, но и защиты, считалось, что он может защитить от опасности, а также от нечисти. Такой важный магический предмет требовал к себе особого отношения и использовался только после проведения особых ритуалов. Есть с него означало гневить духов, которые и делают человека злым и агрессивным. Кроме того, таким образом можно банально порезаться.Подбирать на перекрестке ничего нельзя
Считается, что если "перевести" болезнь или несчастье на какую-либо вещь и бросить ее на перекресток, она попадет к нечисти. Именно поэтому не стоит ничего подбирать на перекрестках, дабы не забрать чужие неприятности. И чем дороже найденная там вещь, тем весомее беда и болезнь.Нельзя ходить в одном башмаке
Этой примете следовали во все времена. Пожилые люди говоря: если человек будет ходить в обуви на одну ногу, то в скором времени он останется сиротой.Запрещается выносить мусор после захода солнца
Одна из популярных примет о которой знает каждый, но никто не задумывается о корнях этого суеверия. Зачем бы что-то доброе выносили из дома под покровом ночи, когда соседи следят, а если их что-то удивит - распустят о вас сплетни? Отсюда считается, что о выносящем мусор в темное время суток будут ходить сплетни. По другой теории считают, что выбрасывая мусор ночью, вы уносите из дома деньги, но это логически объяснить уже не так просто.
Источник: Bigpicture.ru
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