Казпочта обновляет свой автомобильный парк отечественными машинами

Более 200 автомобилей приобретаются посредством финансового лизинга при поддержке Фонда развития промышленности.

Национальный почтовый оператор получил первую партию из 83 автомобилей для всех регионов республики. На такой шаг в компании пошли, чтобы повысить качество услуг и скорость доставки почтовых отправлений, сообщает zakon.kz.

Сегодня автопарк АО "Казпочта" составляет около 2000 автомобилей по всему Казахстану и обслуживает 7000 населенных пунктов. До конца года национальный оператор получит более 200 машин казахстанской сборки, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам. Первая партия из 83 автомобилей торжественно передана компании и сразу будет распределена по регионам страны. Это цельнометаллические и промтоварные фургоны грузоподъемностью от 500 кг до 8 тонн, бронированные и легковые автомобили, собранные на костанайском автозаводе.

Мы должны поддерживать своих отечественных товаропроизводителей, и приобретаемые машины они не уступают по качеству иностранным, соответствуют международным стандарта и будут в течение 5 лет находиться на гарантийном обслуживании. В первую очередь, эти машины будут курсировать из областных центров до районных узлов и, при необходимости, до сельской местности. Малолитражные компактные автомобили задействуем для работы в городах, - сообщил управляющий директор по управлению сетью АО "Казпочта" Жанбота Букенов.

Более 200 автомобилей приобретаются посредством финансового лизинга при поддержке Фонда развития промышленности. Оставшиеся машины будут переданы АО "Казпочта" до октября этого года. Таким образом, в этом году компания обновит 11 процентов своего автомобильного парка. Как сообщили в АО "Казпочта", перевозка почтовых отправлений по районным и сельским маршрутам обеспечивается преимущественно автомобильным транспортом, поэтому имеется достаточно высокая потребность в обновлении именно парка машин.

Таким образом, мы повышаем качество оказания услуг нашим клиентам, а также сокращаем издержки на содержание транспортных средств. А в случае с малолитражной техникой – и расходы на ГСМ. В планах – продолжить политику обновления нашего автопарка. Наши намерения наглядно подтверждает статистика в 2020 году "Казпочта" приобрела 64 автомашины, а в 2021 году – более 200. Также планируем приобрести 50 автомобилей КАМАЗ для развития нашей логистической сети, - заключил Жанбота Букенов.

Стоит отметить, интенсивное развитие электронной торговли повысило спрос на курьерские услуги по всей территории Казахстана. Только в прошлом году Казпочта доставила казахстанцам около 15 млн международных и внутренних почтовых отправлений. Обновление транспортного парка позволит улучшить качество и скорость доставки корреспонденции и посылок, считают в компании.

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