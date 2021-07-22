Какие товары подлежат лицензированию

Всего в перечне 23 вида товаров.
Постановлением Правительства РК от 14 июля 2021 года внесены изменения в перечень товаров, экспорт или импорт которых подлежат лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии, сообщает zakon.kz.
Всего в перечне 23 вида товаров, среди которых:
- Озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие вещества
- Опасные отходы
- Драгоценные металлы и камни
- Зарегистрированные/незарегистрированные лекарственные средства
- Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры
- Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации
- Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, образцы биологических материалов человека
- Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, кости ископаемых животных
- Гражданское и служебное оружие, его основные (составные) части и патроны к нему
- Информация о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья и др.
Весь перечень можно посмотреть здесь.
Постановление вводится в действие с 20 сентября 2021 года.
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