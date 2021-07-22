Какие товары подлежат лицензированию

Всего в перечне 23 вида товаров.

Постановлением Правительства РК от 14 июля 2021 года внесены изменения в перечень товаров, экспорт или импорт которых подлежат лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии, сообщает zakon.kz.

Всего в перечне 23 вида товаров, среди которых:

Озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие вещества

Опасные отходы

Драгоценные металлы и камни

Зарегистрированные/незарегистрированные лекарственные средства

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры

Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации

Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, образцы биологических материалов человека

Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, кости ископаемых животных

Гражданское и служебное оружие, его основные (составные) части и патроны к нему

Информация о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья и др.

Весь перечень можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие с 20 сентября 2021 года.

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