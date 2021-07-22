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Какие товары подлежат лицензированию

Фото: gov.kz 22 июля 2021, 16:52

Всего в перечне 23 вида товаров.

Постановлением Правительства РК от 14 июля 2021 года внесены изменения в перечень товаров, экспорт или импорт которых подлежат лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии, сообщает zakon.kz.

Всего в перечне 23 вида товаров, среди которых:

  • Озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие вещества
  • Опасные отходы
  • Драгоценные металлы и камни
  • Зарегистрированные/незарегистрированные лекарственные средства
  • Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры
  • Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации
  • Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, образцы биологических материалов человека
  • Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, кости ископаемых животных
  • Гражданское и служебное оружие, его основные (составные) части и патроны к нему
  • Информация о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья и др.

Весь перечень можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие с 20 сентября 2021 года.

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