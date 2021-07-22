Избиение сына Стаса Пьехи - мама рассказала о состоянии ребенка

Бывшая жена Стаса Пьехи надеется, что скоро "вся эта история забудется, как страшный сон".

Бывшая жена российского певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о состоянии их сына - семилетнего Петра, на которого напала соседка по коттеджному поселку, сообщает zakon.kz.

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Ранее стало известно, что в коттеджном поселке Рощино под Петербургом на ребенка напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Кроме того, пострадала бабушка мальчика. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Пьехи якобы проткнул карандашом. Как отметил очевидец, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю.

Врачи диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.

Из-за избиения сына Стас Пьеха обратился к известному адвокату Сергею Жорину, который 21 июля сообщил, что Следственным комитетом по Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Безбородовой Ирины Викторовны, причинившей телесные повреждения сыну Стаса Пьехи, - написал он в своем Telegram-канале.

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О состоянии сына Горчакова рассказала на своей странице в Instagram.

Как хорошо, что у детей другое восприятие жизни. Мои последние дни - война. Петины - бесконечное "мамочка, когда мы уже будем дома?" и мечты о том, чтобы все поскорее наладилось. И о новой игрушке, - написала она в Stories, где приложила фото семилетнего сына из больничной палаты.

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Бывшая жена Стаса Пьехи надеется, что скоро "вся эта история забудется, как страшный сон".

Читаю ваши сообщения и не могу поверить, что в мире так много эмпатичных и добрых людей. Больше 3000 репостов! 3000 людей, которые захотели поделиться нашей историей, добиться справедливости и донести до общественности чудовищность произошедшего, - написала она.

Спасибо за вашу доброту, за все ваши слова и пожелания. Честно, это очень помогает не опустить руки, потому что мы очень устали: от больницы, обследований, разговоров в полиции со следователями, - поблагодарила Горчакова.

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