Интерактивная карта мониторинга строящихся объектов разработана в Алматы

Сейчас разрабатывается карта плотности населения по районам города

В карту внесены все крупные объекты строительства, в дальнейшем она будет дополняться, передает zakon.kz.

Как отметил руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, ведомство планирует внести все объекты строительства вне зависимости от их величины.

- Мы хотим фиксировать эти данные и выставлять их в открытый доступ, чтобы население видело и понимало, как идет процесс развития территории города,

- Алмасхан Ахмеджанов.

Интерактивная карта мониторинга строящихся объектов доступна на сайте building.uaig.kz.

Вдобавок управление приступило к разработке карты плотности населения по районам, благодаря которой инвесторы смогут видеть риски и ограничения для своей деятельности.

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