Новое постановление о карантине подпишет Бекшин

В Алматы усилят ограничительные меры с учетом роста заражения коронавирусной инфекцией.

В Алматы введут дополнительные ограничительные меры на фоне четырехкратного роста заражения. Этот вопрос рассмотрен на заседании Городского штаба по нераспространению коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова, сообщает zakon.kz.

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Руководитель территориального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что за три недели июля зарегистрировано свыше 12 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, что в четыре раза превышает показатели за аналогичный период июня. Это свидетельствует о нарастающем темпе распространения COVID-19 в обществе, требующем введения более жестких ограничительных мер.

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На сегодня основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и пешеходных улицах. По данным эпидемиологов, заражение на рынках увеличилось с 10% до 15,9%, на объектах торговли - с 31% до 39,7%, в парках отдыха и пешеходных улицах - с 1,2% до 5%.

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В этой связи планируется усиление ограничительных мер в соответствии с предложениями Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, планируются более жесткие ограничения деятельности объектов. Соответствующие дополнения и изменения в постановление главного государственного санитарного врача города будут внесены и опубликованы в ближайшее время.

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Кроме того, был рассмотрен вопрос работы мониторинговых групп по контролю над соблюдением карантинных мер.

На сегодня в Алматы функционируют 40 мониторинговых групп. С начала июля проведено 278 выездных мероприятий, охвачено 2733 объекта, выявленные с нарушением - 245. Составлено 173 протокола на юридические и физические лица.

Ержан Бабакумаров поручил усилить работы по выявлению нарушителей среди объектов, работающих по Ashyq, и наказанию лиц, посещающих общественные места с "красным" статусом. Вместе с тем даны поручения по переводу работы мобильных мониторинговых групп на новый формат работы посредством регистрации на электронной платформе InfoKazakhstan.

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Эпидемиологическая ситуация в городе резко ухудшилась. Тренд заражения вариантом COVID-19 "дельта", "индийский" штамм - возрастающий. Единственным средством защиты здоровья и недопущения эпидемии в городе является только вакцинация. Необходимо также повсеместно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вакцинация, масочный режим и соцдистанция - это условия выживания в период обострения эпидемии. Ержан Бабакумаров

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Для обеспечения защиты здоровья горожан продолжается работа по формированию коллективного иммунитета. В Алматы на сегодня первым компонентом вакцинированы 665 тыс. человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

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