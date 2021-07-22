Пять тысяч коек дополнительно развернут в Алматы

Дополнительные койки могут развернуть и в частных стационарах.

В Алматы развернут еще около 5000 дополнительных коек. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в Управлении общественного здоровья города, передает zakon.kz.

Были даны поручения, чтобы на рост заболеваемости мы подготовили необходимое количество койко-мест. На сегодняшний день этот вопрос отрабатывается. Мы должны дополнительно к нашим 6090 койкам еще подготовить около 5000 коек, - сказала журналистам заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лауры Мырзагали.

Она отметила, что больницы №4 и №7 будут оказывать экстренную медицинскую помощь. Городской кардиоцентр будет лечить болеющих COVID-19, но с сопутствующими сердечными заболеваниями.

Мырзагали добавила, что через несколько дней станет известно, в каких именно больницах развернут дополнительные койки. Планируется, что изменения коснутся и частных стационаров.

В связи с ухудшением эпидситуации замакима Алматы Ержан Бабакумаров сделал заявление. Он призвал алматинцев вакцинироваться. Также сообщается, что главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин в ближайшее время подпишет новое постановление.

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