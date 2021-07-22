Собаку застрелили на глазах у детей в Алматинской области 

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В Алматинской области задержали мужчину, застрелившего соседскую собаку.
В Алматинской области задержали мужчину, застрелившего соседскую собаку, сообщает zakon.kz.
В дежурную часть ОП Коксуского района поступило сообщение от жительницы села Бескайнар, о том, что неизвестный мужчина на окраине села произвел выстрел из ружья в собаку. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.293 ч.3 п.3 УК РК, - сказал начальник ОП Коксуского района, подполковник полиции Рамиль Гимадиев.
Свидетелем жестокой расправы над животным оказались дети, игравшие неподалеку от места происшествия и сама хозяйка собаки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 68-летнего местного жителя.
Свои действия мужчина мотивировал тем, что собака душила домашнюю птицу. Он стрелял из зарегистрированного огнестрельного оружия. Ружье изъято в качестве вещественного доказательства, - сказал он.
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.293 ч.3 п.3 УК РК.
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