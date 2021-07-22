Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Правительство Казахстана готово оказать соответствующую помощь.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В этот тяжелый момент, разделяя горечь утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Китая. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести, – говорится в телеграмме.

Токаев подтвердил, что в случае необходимости, Правительство Казахстана готово оказать соответствующую помощь.

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