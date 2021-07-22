Соответствующее распоряжение подписал Президент.

Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Ранее он занимал должность председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

Мурат Баймукашев родился 23 мая 1967 года в Семее.Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский сельскохозяйственный институт (1994)

Специальность "Инженер-механик"

· Карагандинская высшая школа КНБ (МВД) РК (1998)

Специальность "Юрист-правовед"

· Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, с отличием (2015)

Магистр государственного управления

Трудовой стаж:

· Инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной атоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей (06.1994-12.1997);

· Инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела Департамента дорожной полиции МВД РК (12.1997-05.2006);

· Заместитель начальника Штаба-департамента МВД РК (05.2006-08.2007);

· Начальник Департамента кадровой работы МВД РК (08.2007-04.2009);

· Старший помощник генерального прокурора РК по особым поручениям (04.2009-08.2009);

· Заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (08.2009-02.2012);

· Заместитель заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (03.2012-01.2013);

· Заведующий Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (09.2013-04.2019);

· Заместитель секретаря Совета безопасности РК (10.04.2019-02.2020);

· Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК (с 03.2020).

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