Американская модель осталась с парализованным лицом после 360 операций

После последней операции по увеличению груди Дювалль диагностировали сепсис.

43-летняя модель Алисия Дювалль в общей сложности перенесла 18 операций по увеличению груди, 11 ринопластик, увеличение ягодиц, удаление ребер, липосакцию по всему телу, подтяжку лица, глаз, увеличение губ и другие процедуры, передает zakon.kz.

Однажды во время подтяжки лица мне порезали одну из мышц, и она атрофировалась. С тех пор каждые шесть месяцев мне нужно делать инъекции ботокса, чтобы мое лицо не начало опускаться как при инсульте, - приводит lenta.ru слова модели.

Кроме того, после последней операции по увеличению груди Дювалль диагностировали сепсис - смертельное инфекционное заболевание, поражающее кровь. По словам модели, одна половина ее груди покраснела, воспалилась и стала в два раза больше другой.

Импланты - это бомбы замедленного действия. Мне предстоит избавиться от них и остаться с обвисшей кожей, - пожаловалась женщина.

На данный момент американка отказалась от операций и планирует принять свою природную внешность.

Мой внешний вид для меня сейчас не имеет никакого значения. Я больше не гламурная модель. Однажды всем придется проснуться утром и понять, что вам 43 года, а не 23. Сейчас я чувствую себя увереннее, чем когда-либо. Пусть люди называют меня уродливой. Мне нравится, как я выгляжу, - заключила Дювалль.

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