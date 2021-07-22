Мешки со взрывчаткой на трассе попали на видео

Возле обочины автотрассы были обнаружены предметы и вещества, предназначенные для взрывных работ.

В Восточно-Казахстанской области возле обочины автотрассы были обнаружены мешки со взрывчаткой, сообщает zakon.kz.

22 июля в социальных сетях появилась видеозапись о том, что в Жарминском районе ВКО возле обочины автотрассы находятся предметы и вещества, предназначенные для взрывных работ при строительстве дорожного покрытия.

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Полицейские установили, что данные предметы были привезены на место представителями ТОО, которые осуществляют лицензированные взрывные работы.

В настоящее время полицией обеспечена их дополнительная охрана, угрозы окружающим не имеется. Для дачи оценки соблюдения указанным ТОО необходимых мер безопасности, на место приглашены сотрудники Департамента промышленной безопасности МЧС РК по ВКО, - рассказал начальник Жарминского районного отдела полковник полиции Алтай Бекбаев.

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