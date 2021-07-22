Резкий рост заболевших COVID-19 - в Нур-Султане увеличивают койко-места

Из развернутых инфекционных коек свободными остаются чуть больше тысячи, в том числе 62 реанимационные койки.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов заявил о том, что в связи с ростом поступающих в стационары пациентов с КВИ дополнительно перепрофилируют городские больницы, приходится приостанавливать работу дневного стационара, плановую госпитализацию, передает zakon.kz.

Коечная мощность стационаров на сегодня - 3 562 коек. В настоящее время в борьбе с КВИ у нас задействовано 16 стационаров. В связи с ростом заболевания нам приходится перепрофилировать уже городские больницы и пока приостанавливать работу дневного стационара, плановую госпитализацию. Тем самым нагрузку по обращениям и госпитализации по различным профилям испытывают другие медицинские клиники. Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать все имеющиеся ресурсы. В день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки госпитализированы 333 человека, - сообщил Муратов.

По данным главы управздрава, на утро 22 июля в инфекционных стационарах столицы получают лечение 2 556 пациентов с КВИ, из них с подтвержденным COVID-19 – 2 270 человек, с пневмонией – 286.

Отмечается, что из развернутых инфекционных коек свободными остаются чуть больше тысячи, в том числе 62 реанимационные койки.

Главный врач столицы напомнил о том, что единственным методом борьбы с пандемией является формирование коллективного иммунитета посредством массовой вакцинации населения. Только привившись, граждане смогут защитить себя от тяжелых последствий заболевания вирусом и летальных исходов.

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