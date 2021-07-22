Ученые создали вакцину от коронавируса в капсулах

Израильские ученые создали вакцину от КВИ в капсулах.

Израильские ученые создали вакцину от коронавирусной инфекции в капсулах, передает zakon.kz.

Испытания препарата будут проходить в Медицинском центре имени Сураски сразу после одобрения Министерством здравоохранения, в них будут участвовать 24 добровольца, которые еще не прививались другой вакциной.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, половина группы примет одну капсулу, другая - две дозы препарата. Тестирования будут длиться шесть недель.

Препарат имеет несколько преимуществ по сравнению с обычными вакцинами от коронавируса. Капсула более устойчива к разным штаммам коронавируса. Она нацелена на три структурных белка вируса. Также такие препараты обычно вызывают меньше побочных эффектов, - сказал гендиректор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.

По его словам, такую вакцину легче доставлять по миру.

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