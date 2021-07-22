Шведова и Рыбакина не примут участия в женском парном разряде на Олимпиаде в Токио

Они хотят сконцентрироваться "на одиночке, чтобы там выложиться по максимуму".

Капитан команды Казахстана Ярослава Шведова объявила, что она и первая ракетка страны Елена Рыбакина не примут участия в олимпийском теннисном турнире в женском парном разряде, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

- Каковы шансы пробиться в микст и сыграть там? С кем, с Александром Бубликом?

- Мы будем смотреть. Саша играет и одиночку, и пару. Не факт, что будет играть микст. Все будет зависеть, наверное, от результатов, потому что заявку можно менять в течение нескольких дней после старта. После анализа жеребьевки одиночной сетки будут примерно понятны надежды на прохождение до самого конца. Есть вариант попасть в микст с Андреем Голубевым, посмотрим. Еще с ним не разговаривали. Все приехали не так давно, привыкают ко времени, режиму. У нас у всех разные тренировочные часы. Не всегда удается даже всем вместе собраться и пообщаться, потому что все в своем режиме работают.

- А можно подробнее, почему вы с Рыбакиной решили не заявляться на пару?

- Лена хочет сконцентрироваться на одиночке, чтобы выложиться и получить больше шансов на то, чтобы завоевать медаль. Была возможность у меня переписаться с другими девчонками, но, к сожалению, и Зарина (Дияс. - Прим.), и Юля (Путинцева. - Прим.) физически не готовы максимально. Есть травмы, и они тоже переживают, что ухудшится ситуация, если будет больше матчей, поэтому тоже хотят сконцентрироваться на одиночке. Так что я выступаю только в одиночке, и будем пытаться попасть в микст, запись на который идет до 27-го июля. Мы могли присоединить к команде Анну Данилину - с ней я в сетку попадала, но, к сожалению, не могли знать, что много игроков откажется. И это случилось намного позже, чем прошел конечный срок приглашения новых игроков в состав. Разница была в несколько недель, так что это было очень сложно просчитать. До конца надеялись, что буду играть с Леной, но что есть, то есть. Возможно, попадем в микст, чтобы было больше возможностей и лицензий. Также буду концентрироваться на одиночке, чтобы там выложиться по максимуму.

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