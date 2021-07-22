Пандемия окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье людей - ВОЗ

Среди причин - количество смертей, нестабильность доходов и банкротство предприятий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, где отметила, что пандемия коронавируса окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье людей, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

От беспокойства, связанного с передачей вируса и психологического воздействия карантина и самоизоляции, до последствий, связанных с безработицей, финансовыми трудностями и социальной изоляцией, - все так или иначе затронуто, - говорится в сообщении ВОЗ.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, пандемия потрясла весь мир и унесла более четырех миллионов человек, стабильность доходов была подорвана, семьи и общины разлучены, а предприятия обанкротились.

Психическое здоровье и благополучие должны рассматриваться как фундаментальные права человека, - добавил он, призывая государства к пересмотру доступа к медицинской помощи в этой сфере.

В Европе полным ходом продолжается вакцинация, ослабляются меры предосторожности, но большая доля населения региона остается непривитой, распространяются более заразные варианты вируса.

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