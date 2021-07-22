Робота-уборщика для сбора окурков на пляжах создали в Нидерландах

Во время тестового прохода в сентябре 2020 года он собрал 10 окурков за 20 минут.

Нидерландская компания TechTics представила робота-уборщика BeachBot, оснащенного искусственным интеллектом, который может находить окурки, подбирать их и отправлять в безопасную урну. С помощью нейросети данный агрегат может находить разбросанные окурки, даже если они частично зарыты в песок, передает zakon.kz со ссылкой на "РБК".

Четырехколесный робот оснащен двумя бортовыми камерами, благодаря которым он идентифицирует мусор и объезжает людей и другие предметы. Распознав фильтр от выкуренной сигареты, BeachBot захватывает его, поднимает и помещает во встроенный контейнер, содержимое которого впоследствии утилизируют люди, - говорится в сообщении.

Как уточняется, вездеход питается от аккумулятора и может работать до одного часа.

Чтобы обучить нейросеть распознавать добычу, команде TechTics пришлось показывать роботу тысячи фотографий окурков, лежащих в разных состояниях, в том числе частично скрытых в песке. Для сбора изображений было задействовано приложение Microsoft Trove, через которое люди могут предоставить свои снимки для анализа за вознаграждение в 25 центов за каждую принятую фотокарточку. На данный момент удалось собрать 200 полезных изображений из необходимых 2000, - отмечается в сообщении.

Как уточняется, в данное время робот очищает пляж Схевенинген в нидерландском городе Гаага. Во время тестового прохода в сентябре 2020 года он собрал 10 окурков за 20 минут.Окурки - самые часто встречающиеся предметы личного пользования, которые можно найти на пляжах, а береговая линия, в свою очередь, является последней преградой для мусора перед тем, как попасть в море. Фильтры от выкуренных сигарет, разбросанные на пляжах, медленно отравляют черепах, птиц, рыб и других существ, тем самым загрязняя экосистему.

Мы полагаем, что наше роботизированное решение может и не справиться с этой проблемой в полной мере, потому что основной причиной замусоривания остается поведение людей. Мы должны вместе следить за чистотой наших пляжей, - отмечает основатель компании Эдвин Бос.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!