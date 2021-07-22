Мамин вручил директору Роскосмоса орден Дружбы II степени

Их встреча состоялась в Нур-Султане.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вручил генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину орден Дружбы II степени, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Во время встречи премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин вручил генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину орден Дружбы II степени. Награда предоставлена за заслуги в деле укрепления казахстанско-российских отношений, дружбы и сотрудничества между нашими государствами, - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, встреча Рогозина, Мамина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина прошла в Нур-Султане. Стороны обсудили сотрудничество в космической сфере, в том числе по реализации проекта "Байтерек".

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт", - резюмируется в сообщении.

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