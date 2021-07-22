В Павлодаре вынесен второй приговор по делу о похищении и убийстве на кладбище

Отца пятерых несовершеннолетних детей приговорили к 16 годам тюрьмы.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области. Приговор огласил судья Нурлан Айтбаев, передает zakon.kz.

Вина подсудимого была доказана показаниями допрошенных свидетелей, заключениями судебных экспертиз, документальными и вещественными доказательствами. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянении, смягчающим – наличие пятерых несовершеннолетних детей, - пишет Pavlodarnews.kz.

Прокурор просил назначить мужчине 20 лет лишения свободы. Потерпевшая согласилась с прокурором.

Санкция ст. 125 ч. 2 п. 1, 3, 4 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, санкция ст. 99 ч. 2 п. 3, 5, 7 УК - до 20 лет лишения свободы либо пожизненно, - сообщили в СМУС области.

Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в предъявленном обвинении, и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона назвала приговор слишком мягким.

Приговор не вступил в законную силу.

Преступление было совершено в июне 2018 года. Согласно материалам дела, в одном из кафе Аксу произошел конфликт между мужчинами. Один из отдыхавших обвинил другого в убийстве своего брата, несмотря на то, что суд по делу об убийстве состоялся, и виновные в этом преступлении уже отбывали наказание в колонии.

Мужчина несколько раз ударил оппонента, а потом вместе с третьим участником застолья вывел его на улицу. Они затолкали свою жертву в багажник автомобиля и привезли на место захоронения погибшего брата в Майский район. Здесь продолжили избивать несчастного. Похищенный не выдержал более ста ударов палкой и скончался.

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Один из участников этого преступления в апреле 2019 года был приговорен к 18 годам лишения свободы. Другой пустился в бега, дело в отношении него выделили в отдельное производство. 10 февраля 2021 года он был задержан и заключен под стражу. В суде обвиняемый признал вину только в части похищения, вину в совершении убийства он отрицал.

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