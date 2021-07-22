Покрасовавшегося на видео любителя дрифта привлекли к ответственности в Таразе

Водителю придется выплатить солидный штраф.

В ходе мониторинга социальных сетей таразские полицейские выявили видео, на котором водитель машины марки ВАЗ21703 дрифтовал возле памятников ханам Жанибеку и Керею, передает zakon.kz.

Сотрудниками Управления полиции города Тараза автолюбитель установлен и задержан. Житель областного центра привлечен к административной ответственности по статье 590 части 2 КоАП РК (Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков), по статье 630 части 1 КоАП РК (Повреждение дорог), по статье 596 части 1 (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения), - рассказали в пресс-службе Управления полиции города.

Полицейские напомнили любителям экстремальной езды о том, что такое поведение на дороге недопустимо. Необдуманные поступки могут привести к печальным последствиям.

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